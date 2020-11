Coronavirus, Pisa-Ascoli a rischio rinvio

I casi di positività al Coronavirus fioccano nel calcio italiano e in particolare nella Serie B.

Così, una settimana dopo la mancata disputa della partita tra Salernitana e Reggiana a causa della mancata partenza per la Campania della squadra emiliana, colpita da numerosi casi di Covid, la storia potrebbe ripetersi per Pisa-Ascoli.

Si è infatti allungata nelle ultime ore la lista di positivi in casa dei bianconeri. Oltre ai sette giocatori già comunicati ce ne sono altri due, a cavallo fra prima squadra e Primavera, emersi nelle ultime ore e positivi al Covid-19 dopo l’ultimo test naso-faringeo effettuato al gruppo squadra.. Una situazione, dunque, molto complicata che potrebbe anche portare il club bianconero a chiedere il rinvio del match del weekend contro il Pisa.

Salgono quindi a dieci i positivi in casa Ascoli: l’allenatore, sette calciatori e due componenti dello staff. I tesserati sono in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni come da protocollo medico sanitario.

OMNISPORT | 05-11-2020 12:34