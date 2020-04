Coronavirus, positività Dybala: interviene la fidanzata

La fidanzata di Paulo Dybala, la cantante argentina Oriana Sabatini, in un’intervista all’emittente Canal 9 è tornata a parlare delle condizioni dell’attaccante della Juventus, che le indiscrezioni davano ancora positivo al Coronavirus.

“Paulo non è nuovamente positivo, deve soltanto aspettare. Ha da fare gli ultimi test e vedere qual è il responso”, sono le parole della Sabatini, che è in quarantena con la Joya ormai da quasi due mesi.

“Ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie, da noi non sono uscite e così come abbiamo raccontato la nostra positività, con calma diremo la nostra negatività“, ha continuato la ragazza, facendo riferimento alle voci diffuse in Spagna nella giornata di mercoledì.

Oriana stessa ha avuto il Coronavirus: “A me il test è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa come gli altri”.

In un recente post, Paulo Dybala si è fatto immortalare mentre palleggia con l’amico pallone: “Missing you”, il suo messaggio diretto. Tanti i tifosi che aspettano di sapere, dallo stesso numero 10 bianconero, se davvero il tampone è risultato nuovamente negativo.

La Lega si riunirà il prossimo primo maggio per prendere decisioni importanti sul mondo del calcio. Il tutto mentre in Francia si è deciso di annullare la stagione e la Germania punta, giovedì, a “liberare” il massimo campionato tedesco.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 15:30