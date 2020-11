Coronavirus, positivo Francesco Totti

Dopo Valentino Rossi e Federica Pellegrini, il Coronavirus colpisce un’altra stella dello sport italiano, anche se non più in attività.

Francesco Totti ha infatti contratto il Covid-19.

Secondo quanto si è appreso, l’ex capitano e dirigente della Roma si trova nella propria villa nel quartiere Torrino nella Capitale e dovrà rispettare il previsto periodo di isolamento.

Comprensibile la preoccupazione all’interno della famiglia dell’ex fuoriclasse giallorosso e della Nazionale, perché meno di un mese fa Totti ha perso il padre Enzo proprio a causa delle complicazioni dovute alla positività al Coronavirus. Inoltre anche la madre dell’ex calciatore, Fiorella, era stata contagiata, circa un mese fa.

Per i tifosi della Roma è quindi un 2 novembre da dimenticare, apertosi con la triste notizia della scomparsa di Gigi Proietti, morto per arresto cardiaco proprio nel giorno in cui aveva compiuto 80 anni. Proietti, romano, era un grande sostenitore dei giallorossi e un accanito fan dello stesso Totti, infatti tanto la società quanto lo stesso ex numero 10 hanno voluto ricordare la figura del grande ex attore di teatro, cinema e televisione.

Dopo la fine della carriera da calciatore e la breve parentesi da dirigente della Roma, durata dall’estate 2017 al giugno 2019, Totti, che ha commosso tutti con il toccante messaggio di saluto al padre, che lo aveva sostenuto durante i primi passi della propria carriera, ha ora iniziato un nuovo percorso professionale all’interno del calcio come procuratore di giovani talenti e non solo avendo fondato due due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting.

Tra gli assistiti, i giovani Simone Bonavita dell’Inter e Riccardo Pagano della Roma e l’attaccante del Benevento Gianluca Caprari.

OMNISPORT | 02-11-2020 14:39