Coronavirus, positivo il presidente del Ludogorets

Kiril Domuschiev, presidente del Ludogorets, è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato egli stesso sul suo profilo Facebook. La squadra bulgara ha affrontato di recente l'Inter in Europa League, giocando a Razgrad il 20 febbraio e a Milano, a porte chiuse, il 27.

"Dopo un primo test negativo per il Covid-19 ho avvertito un successivo malessere – ha scritto Domuschiev -. Ho fatto il test che si è rivelato positivo. Seguendo tutti i requisiti imposti per la quarantena, sono isolato e attualmente sto guarendo. Grazie agli operatori sanitari che si stanno prendendo cura di me. Credo che presto sarò in salute e sarò di nuovo con voi. Attenzione, seguite tutte le regole, ma non temete: combatteremo anche questo virus".

SPORTAL.IT | 18-03-2020 12:30