Coronavirus, positivo un giocatore di serie C

Un calciatore residente nella provincia di Siena è risultato positivo al coronavirus. E' il quotidiano La Nazione a riportare la notizia: si tratta del primo caso per un calciatore professionista.

Il giocatore milita in una squadra di serie C, e domenica scorsa non era sceso in campo con la sua squadra dopo aver accusato febbre e malessere prima della partita. Il calciatore si era messo volontariamente in quarantena.

I medici hanno optato per sottoporlo al test del tampone e hanno scoperto la positività. In piena notte è arrivata la notizia dell'esito dei test e all'alba un'ambulanza speciale lo ha prelevato dall'abitazione per trasferirlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena. Le sue condizioni, riporta il quotidiano fiorentino, vengono definite buone.

