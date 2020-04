Coronavirus, Premier a rischio per Hodgson

Il campionato inglese dovrebbe riprendere all’inizio di giugno, se i dati sulla pandemia di Coronavirus nel Regno Unito saranno migliorati.

La ripresa avverrebbe comunque all’insegna delle condizioni di massima sicurezza per tutti i protagonisti, condizioni che potrebbero anche costringere qualche protagonista della Premier League ad assistere alle partite da lontano.

È il caso di Roy Hodgson. All’allenatore del Crystal Palace, 72 anni, potrebbe non essere concessa l’autorizzazione di sedersi in panchina nelle restanti gare di campionato, in quanto ritenuto soggetto potenzialmente a rischio a causa dell’età, al fine quindi di prevenire un eventuale contagio.

A riportare la notizia è 'Talksport', secondo il quale il tecnico potrebbe essere sostituito momentaneamente dal suo assistente Ray Lewington, che ha 63 anni. Il club londinese cercherà tuttavia di far avere una deroga speciale al proprio primo allenatore.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 23:00