Coronavirus, preoccupazione per Milano-Sanremo e Giro

L'epidemia di Coronavirus rischia di influire pesantemente sul calendario del ciclismo italiano. Mauro Vegni, direttore di Rcs Sport, che organizza la Milano-Sanremo e il Giro d’Italia, parla della prima classica della stagione: "Non abbiamo comunicazioni in merito e seguiamo l’evolversi della situazione. La data è ancora lontana, ma è chiaro che se il blocco dovesse protrarsi, non esisterebbe un piano B e la Sanremo sarebbe cancellata. Ovviamente la nostra è una preoccupazione rivolta ai concittadini italiani e che va a oltre lo sport. Monitoriamo anche la situazione della Tirreno-Adriatico (11-17 marzo)", sono le parole alla Gazzetta dello Spot.

Per quanto riguarda il Giro d'Italia: "Quanto al Giro (9-31 maggio), spero che a maggio tutto sia tornato alla normalità, perché altrimenti vorrebbe dire che saremmo in presenza di un evento eccezionale”.

SPORTAL.IT | 24-02-2020 12:09