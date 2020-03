Primo caso di positività al coronavirus nella Liga spagnola.

Si tratta del direttore generale del Leganes Martin Ortega. Il club ha sospeso gli allenamenti della prima squadra. Il dirigente, dimesso dall'ospedale venerdì mattina, è in buone condizioni e tornerà a casa per proseguire l'isolamento volontario. Il massimo campionato iberico è sospeso per l'emergenza Coronavirus.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 22:04