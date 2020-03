Coronavirus, primo golfista positivo

Victor Lange, player del PGA Tour, è risultato positivo al coronavirus. È il primo golfista professionista ad essere contagiato. Il sudafricano, al rientro in patria dopo aver giocato l'Estrella del Mar Open in Messico all'inizio del mese, è stato sottoposto al test del tampone il 15 marzo "in misura precauzionale" proprio mentre stava accompagnando un amico in uno studio medico per una semplice visita.

Il 26enne di Johannesburg per il momento è asintomatico. Attualmente in quarantena, Lange ha ringraziato fan e colleghi che, in queste ore, gli stanno mostrando vicinanza e affetto. Avvisati tutti i giocatori che potrebbero essere entrati in contatto col sudafricano.

SPORTAL.IT | 19-03-2020 12:37