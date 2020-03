Coronavirus, primo guarito in Toscana: un calciatore

Il Governatore della Toscana Enrico Rossi ha dato notizia del primo guarito dal Coronavirus nella regione: si tratta di uno dei giocatori della Pianese rimasti contagiati nei giorni scorsi.

"L’Asl sud est e l’Azienda ospedaliero universitaria di Siena mi hanno comunicato la completa negativizzazione del calciatore di 23 anni della Pianese, mentre sono clinicamente guariti lo studente norvegese di 24 anni trovato positivo a Firenze e di una giovane donna di 32 anni di Bagno a Ripoli, nella Asl centro."

Per il giovane della Pianese c'è la completa guarigione, "non solo dal punto di vista clinico, perchè da giorni non aveva più sintomi, ma anche anche dal punto di vista virale: è stato sottoposto a un doppio tampone, risultato negativo", aggiunge Enrico Rossi, che ringrazia "il personale sanitario per il lavoro competente e infaticabile che ha reso possibile raggiungere, in breve tempo, questo importante risultato". Lo riporta il Tirreno.

SPORTAL.IT | 08-03-2020 14:19