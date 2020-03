Coronavirus, Psg fermo a tempo indeterminato

Due giorni dopo l'annuncio della sospensione della Ligue 1 e della contemporanea scelta di interrompere gli allenamenti fino a domenica, il Paris Saint-Germain ha annunciato di aver prolungato la sospensione dell'attività sportiva a tutti i livelli della propria polisportiva, maschile e femminile, inclusi quindi pallavolo e judo.

La società non ha fornito una data per la ripresa, a testimonianza del momento difficile che sta vivendo la Francia alle prese con i numeri crescenti del contagio Coronavirus.

"Vi informiamo – si legge in un comunicato del club – che le attività sportive di tutte le nostre squadre professionistiche rimarranno temporaneamente sospese per il periodo che inizia domani, lunedì 16 marzo, e fino ad una data per il momento indeterminata. Un nuovo punto sarà fatto mercoledì 8 marzo".

Nell'ultima partita giocata prima della sospensione, seppur a porte chiuse, il Psg si è qualificato per i quarti di Champions League battendo per 2-0 il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi di finale.

SPORTAL.IT | 15-03-2020 20:44