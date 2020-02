Coronavirus, rinviata gara in B di basket

Anche nel basket prime conseguenze a livello di calendario della battaglia in atto per cercare di arginare un’epidemia, quella del Coronavirus, che si fa sempre più preoccupante.

"Lega Nazionale Pallacanestro rende noto che, a seguito dell'ordinanza della Prefettura di Piacenza, il Settore Agonistico FIP, competente in materia, ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara PALLACANESTRO PIACENTINA – AURORA BASKET JESI, in calendario per oggi, sabato 22 febbraio e valevole per il campionato di Serie B (Girone C, giornata 23)" si legge nella nota diramata in mattinata.

SPORTAL.IT | 22-02-2020 11:33