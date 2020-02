Coronavirus: rinviata Piacenza-Sambenedettese

Con il Coronavirus non si scherza ed è arrivato un rinvio anche in serie C.

“Preso atto dell’Ordinanza del Prefetto di Piacenza del 21.02.2020, attraverso la quale viene ordinata la sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste per il 22 e il 23 febbraio 2020, la Lega dispone che la gara Piacenza-Sambenedettese, in programma DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020, Stadio “Leonardo Garilli”, Piacenza, venga rinviata a data da destinarsi” si legge nella nota diramata nella tarda serata di venerdì.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 22:53