Coronavirus, Romagnoli raccoglie fondi insieme alla Lazio

Gioca al Milan, in passato ha vestito la maglia della Roma, ma ora ha deciso di dare una mano alla battaglia contro il Coronavirus scendendo in campo al fianco dei tifosi della Lazio: è Alessio Romagnoli, che ha deciso di aderire al progetto di beneficenza lanciato dalla curva biancoceleste.

"I ragazzi della Curva Nord Lazio stanno facendo una raccolta fondi per l'acquisto di autorespiratori e mascherine da destinare all'ospedale di Civitavecchia – ha spiegato il difensore rossonero in un videomessaggio -. Il materiale è costosissimo, ma necessario per combattere questa pandemia. Aiutiamo tutti i medici, gli infermieri e gli specialisti che stanno rischiando la loro vita per salvare la nostra, sono i nostri eroi. Dimostriamo di avere un cuore grande".

SPORTAL.IT | 20-03-2020 20:37