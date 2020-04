Rodolfo Tavana, responsabile sanitario del Torino e in passato a lungo medico sociale del Milan, si è dimesso dalla Commissione medico-scientifica della Federcalcio che ha elaborato il protocollo per la ripresa della stagione, dove sedeva come rappresentante della Lega Serie A.

A dare la notizia è l'agenzia Ansa. Non si conoscono, al momento, i motivi della decisione.

SPORTAL.IT | 20-04-2020 20:14