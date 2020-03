Coronavirus: Rugani positivo, anche l'Inter in quarantena

L'Inter si ferma per Coronavirus. La positività di Daniele Rugani (sebbene antisintomatico) costringe anche la società nerazzurra alla quarantena, dato il recente scontro con la Juventus nella sfida di campionato di domenica scorsa: in occasione della partita dell'Allianz Stadium, infatti, il difensore toscano era in panchina a poca distanza dai giocatori del Biscione.

Questa dunque la decisione dell'Inter, resa ufficiale tramite il seguente comunicato: "FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie".

SPORTAL.IT | 12-03-2020 00:48