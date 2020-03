Coronavirus, Rugani: "Sto bene"

Rugani è il primo giocatore della Serie A positivo al Covid-19. Il giocatore della Juventus, via social network, ha voluto far sentire la sua voce: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda".

Il difensore della Juventus è stato messo in quarantena, così come il resto della squadra bianconera. Intanto l'Inter ha reso noto di aver sospeso ogni attività agonistica. Una situazione delicata che verrà monitorata di giorno in giorno.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 08:57