L'allarme Coronavirus sta condizionando pesantemente anche il mondo della pallacanestro.

La Blu Basket Treviglio ha comunicato che, in accordo con l’OriOra Pistoia, le due società hanno deciso di annullare precauzionalmente l’amichevole in programma nella giornata di sabato a Fidenza (Parma) per evitare inutili rischi per la salute di giocatori e staff.

La squadra lombarda si allenerà regolarmente alle ore 14.30 al PalaFacchetti.

SPORTAL.IT | 22-02-2020 12:36