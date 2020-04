Coronavirus, scudetto alla Juventus: le parole di Claudio Marchisio

Scudetto alla Juve? Claudio Marchisio vota no. In un’intervista a Sportmediaset l’ex Principino bianconero si esprime negativamente su una possibile assegnazione del titolo alla Juventus se il campionato di Serie A non riprendesse più a causa dell’emergenza Coronavirus: “I calciatori della Juventus sarebbero i primi a non accettarlo, se non si dovesse ripartire bisognerà trovare tramite le federazioni come portare avanti questa situazione. Soprattutto capire quali squadre andranno in Europa, ma lo scudetto non va assegnato”.

“Sono favorevole alla ripartenza – continua l’ex centrocampista bianconero – se si prenderanno tutti quanti le loro responsabilità, partendo dal Governo e dalle società, per garantire la sicurezza agli addetti ai lavori e ai calciatori stessi”.

Lo spareggio scudetto tra Juventus e Lazio: “Non voglio entrare in polemica con Lotito, ma credo che un campionato non riguardi solo due squadre, ma più squadre”.

“Ripresa campionato? Sarebbe bello vedere come le squadre reagiranno, con così tante partite in così poco tempo. La Juventus è la favorita, lo ha dimostrato negli anni, speriamo di vederlo questo fine campionato”.

Marchisio spende alcune parole sul suo ritiro (“Il ginocchio non me lo permetteva più, è la decisione più saggia”) e poi manda un messaggio all’ex compagno e amico Paul Pogba, che in estate potrebbe tornare alla Juventus: “L’anno scorso l’ho visto e gli ho tirato le orecchie, gli ho detto ‘cosa sei andato a fare a Manchester?‘. Io mi auguro un suo ritorno, farebbe bene a lui e alla Juve”.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 11:53