Coronavirus, Serie A: club in crisi, possibile stop stipendi di marzo

Si è conclusa l'assemblea di Serie A svolta in via telematica tra i rappresentanti dei vari club per parlare dei possibili provvedimenti per far fronte all'emergenza Coronavirus. Il tema più atteso, relativo alla ripresa degli allenamenti, è stato solamente sfiorato, e vede la maggioranza dei club concordi a non far riprendere l'attività sportiva prima del 4 aprile.

Su questa posizione spinge soprattutto la Juventus, che preferisce aspettare ancora, mentre il presidente della Lazio Lotito guiderebbe il fronte di chi sarebbe pronto a riprendere le attività fin dalla prossima settimana.

Nella riunione, riporta la Gazzetta dello Sport, si è parlato soprattutto dei possibili tagli degli stipendi dei giocatori per far fronte al peso economico della pausa imposta dalla pandemia del Covid-19. Secondo indiscrezioni, i club avrebbero chiesto la sospensione degli stipendi dei giocatori per il mese di marzo. Le società avrebbero dato mandato al presidente Dal Pino di parlarne con il numero uno della Figc Gravina e con il presidente dell'Assocalciatori Tommasi.

Inoltre nella conference call si è parlato anche dell’eventualità di andare oltre il 30 giugno per concludere il campionato e dell’ipotesi annullamento. In quest’ultimo caso, la Lega vorrebbe chiedere un intervento del Governo: le perdite ammonterebbero a circa 700 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 20-03-2020 17:44