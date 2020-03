Coronavirus: Serie A, ecco il possibile calendario: tutte le giornate

L’ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, l’hanno ripetuto tanti presidenti di Serie A: finire il campionato è fondamentale per limitare l’ingente danno economico che sta per abbattersi sul già pericolante e indebitato calcio italiano. La pandemia di Coronavirus per ora non concede tregua in Italia, e tanti giocatori hanno fatto ritorno in patria, in attesa che la situazione si sblocchi.

Un’ipotesi di calendario prevede il via il 3 giugno, con un tour de force composto da turni infrasettimanali e weekend destinato a concludersi il 12 luglio. Dodici giornate a ritmo serrato per assegnare lo scudetto, decidere chi va in Europa e chi retrocede in serie B.

Questo l’ipotetico calendario pubblicato da Sportmediaset.

27esima giornata (data 3-4 giugno)

Genoa – Parma

Verona – Napoli

Bologna – Juventus

Spal – Cagliari

Torino – Udinese

Lecce – Milan

Fiorentina – Brescia

Atalanta – Lazio

Inter – Sassuolo

Roma – Sampdoria

28esima giornata (data 6-7 giugno)

Lazio – Fiorentina

Brescia – Genoa

Sampdoria – Bologna

Juventus – Lecce

Sassuolo – Verona

Udinese – Atalanta

Napoli – Spal

Cagliari – Torino

Milan – Roma

Parma – Inter

29esima giornata (data 10-11 giugno)

Fiorentina – Sassuolo

Torino – Lazio

Genoa – Juventus

Spal – Milan

Bologna – Cagliari

Atalanta – Napoli

Verona – Parma

Lecce – Sampdoria

Roma – Udinese

Inter – Brescia

30esima giornata (data 13-14 giugno)

Cagliari – Atalanta

Napoli – Roma

Juventus – Torino

Sassuolo – Lecce

Parma – Fiorentina

Brescia – Verona

Sampdoria – Spal

Inter – Bologna

Lazio – Milan

Udinese – Genoa

31esima giornata (data 17-18 giugno)

Torino – Brescia

Fiorentina – Cagliari

Verona – Inter

Milan – Juventus

Lecce – Lazio

Genoa – Napoli

Roma – Parma

Atalanta – Sampdoria

Bologna – Sassuolo

Spal – Udinese

32esima giornata (data 20-21 giugno)

Juventus – Atalanta

Parma – Bologna

Fiorentina – Verona

Cagliari – Lecce

Napoli – Milan

Brescia – Roma

Udinese – Sampdoria

Lazio – Sassuolo

Genoa – Spal

Inter – Torino

33esima giornata (data 24-25 giugno)

Atalanta – Brescia

Sampdoria – Cagliari

Lecce – Fiorentina

Torino – Genoa

Roma – Verona

Spal – Inter

Sassuolo – Juventus

Udinese – Lazio

Bologna – Napoli

Milan – Parma

34esima giornata (data 27-28 giugno)

Verona – Atalanta

Milan – Bologna

Roma – Inter

Juventus – Lazio

Genoa – Lecce

Parma – Sampdoria

Cagliari – Sassuolo

Brescia – Spal

Fiorentina – Torino

Napoli – Udinese

35esima giornata (data 1-2 luglio)

Atalanta – Bologna

Lecce – Brescia

Lazio – Cagliari

Inter – Fiorentina

Sampdoria – Genoa

Torino – Verona

Udinese – Juventus

Sassuolo – Milan

Parma – Napoli

Spal – Roma

36esima giornata (data 4-5 luglio)

Milan – Atalanta

Roma – Fiorentina

Genoa – Inter

Verona – Lazio

Bologna – Lecce

Brescia – Parma

Juventus – Sampdoria

Napoli – Sassuolo

Spal – Torino

Cagliari – Udinese

37esima giornata (data 8-9 luglio)

Parma – Atalanta

Fiorentina – Bologna

Lazio – Brescia

Sassuolo – Genoa

Cagliari – Juventus

Udinese – Lecce

Sampdoria – Milan

Inter – Napoli

Torino – Roma

Verona – Spal

38esima giornata (data 11-12 luglio)

Milan – Cagliari

Spal – Fiorentina

Genoa – Verona

Atalanta – Inter

Napoli – Lazio

Lecce – Parma

Juventus – Roma

Brescia – Sampdoria

Bologna – Torino

Sassuolo – Udinese

SPORTAL.IT | 26-03-2020 11:23