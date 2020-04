Coronavirus, Serie A in ansia: le parole di Spadafora

E' in programma nella giornata di mercoledì il vertice tra la Figc e il Governo, dove si decideranno le linee guida per la ripresa degli allenamenti e conseguentemente del campionato. I club di Serie A vivono queste ore con il fiato sospeso: la data della ripresa, fissata idealmente il 4 maggio potrebbe essere ulteriormente fatta slittare a metà mese.

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che analizzerà il piano presentato dalla Federcalcio, è intervenuto in Senato: "I media si stanno concentrando sul calcio, sulla ripresa o meno dei campionati, ma lo sport non è solo il calcio e il calcio non corrisponde soltanto alla Serie A. Dopo quest’emergenza dovremo riorganizzare questo settore, per garantire ai collaboratori sportivi un bonus che permetta loro di essere trattati alla pari di tanti altri lavoratori".

"Alle 12 incontrerò tutti i rappresentanti del mondo del calcio e della Figc, c’è la necessità di ripartire per quello che è l’enorme valore economico e sociale del mondo dello sport. Da parte nostra c’è grande volontà di spingere per la ripartenza, ma il primo obiettivo è quello di garantire la tutela della salute dei nostri cittadini".

"È nostra intenzione allora studiare un programma che permetta di ripartire con gli allenamenti dal prossimo 4 maggio, per poi ragionare sulla ripresa dei campionati, mettendo sempre in cima ai nostri pensieri la salute degli addetti ai lavori", le parole del Ministro.

SPORTAL.IT | 22-04-2020 11:32