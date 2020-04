Coronavirus: serie A, le società hanno preso una decisione sul campionato

Attraverso una nota ufficiale, la Lega serie A ha comunicato la decisione delle società riguardo al futuro della stagione in corso: "L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza".

"La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di FIFA e UEFA, alle determinazioni della FIGC, nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori" conclude.

L'ipotesi era stata anticipata nella serata di lunedì dal consiglio di Lega: "Il Consiglio di Lega Serie A, riunitosi oggi, ha confermato all'unanimità l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori".

Intanto gli arbitri, attraverso il presidente Nicchi, hanno dato la loro disponibilità a concludere la stagione: "Di arbitri in queste settimane non ha parlato quasi nessuno. Ma se ci saranno le condizioni per ripartire saremo pronti. Abbiamo fatto le cose per bene, senza aver avuto il bisogno di sbraitare o straparlare sui giornali o nelle riunioni istituzionali dove in qualche caso sembravamo non esistere. Mentre una cosa dovrebbe essere chiara a tutti: senza l’arbitro non si gioca"

"Tutti gli arbitri si sono allenati in questo periodo seguendo tabelle personalizzate preparate in base alle singole esigenze e alle situazioni logistiche e alle disponibilità di spazio – ha sottolineato Nicchi -. Non possiamo comportarci come una squadra di club e portare in ritiro un mese arbitri che vengono da tutta Italia. Visto che si sono allenati basterà un primo ciclo di 7-10 giorni per riprendere la forma ottimale. Non a Coverciano perchè la struttura è stata utilizzata per ospitare i malati di coronavirus ma abbiamo trovato alcune strutture in Toscana e nel Lazio con campi, foresteria e centri medici che farebbero al caso nostro".



SPORTAL.IT | 21-04-2020 15:10