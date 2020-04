Coronavirus, Serie A: scudetto alla Juventus, si muove la politica

I senatori Pier Ferdinando Casini e Valeria Fedeli hanno presentato un'interrogazione parlamentare per richiedere l'assegnazione dei titoli nei campionati sospesi a causa del Coronavirus a tutte le squadre in questo momento in testa alla classifica.

In Serie A la Juventus si laurerebbe così campione d'Italia per la nona volta consecutiva, in quanto al momento i bianconeri primeggiano in classifica con un punto di vantaggio sulla Lazio seconda, 63 punti contro 62.

Nell'interrogazione, già criticata diffusamente sui social, si legge un esplicito riferimento a quanto fatto dalla federazione belga, che ha deciso di chiudere la stagione e assegnare il titolo al Club Bruges. Una decisione peraltro pesantemente criticata dall'Uefa, che ha minacciato la federazione di Bruxelles di escludere le squadre dalle prossime coppe europee.

"Preso atto che, nella loro autonomia, diverse Federazioni sportive hanno ritenuto di sospendere prima e poi definire conclusi i campionati delle relative discipline; espresso il più vivo rispetto per queste decisioni che gli interroganti non ritengono in alcun modo di dover sindacare ma solo rispettare; considerata l'esperienza analoga di altri Paesi (ad esempio il Belgio per il campionato di calcio); chiedono al Ministro se non ritenga opportuno proporre al CONI e alle Federazioni sportive di assegnare i titoli di vincitori delle competizioni in corso a quelle società che, nel momento attuale, si trovano ad essere in testa ai relativi campionati", questo il testo dell'interrogazione.

