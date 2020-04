Coronavirus, Serie A spaccata. E il Governo torna a tuonare

A due settimane dalla teorica ripartenza attraverso la ripresa degli allenamenti che coinciderebbe con la fine del lockdown, fissato per il 4 maggio, in Serie A regna ancora l’incertezza sul tema dell’ipotetica conclusione della stagione 2019-2020.

A spaventare i tifosi e anche le società decise a riprendere l’attività è stato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, che ha gettato interrogativi pesanti sulla ripresa intervenendo a ‘Tg2 Post’: “Al momento non do per certo nè la ripresa degli allenamenti il 4 maggio né del campionato”

“Lo sport non è solo il calcio e non solo la serie A – ha aggiunto -. La Serie A è una industria economica, ci concentriamo anche su calcio di serie A. Mercoledì incontro la Figc che presenterà il protocollo per gli allenamenti. Valuteremo insieme”.

“Dobbiamo capire – ha aggiunto – se calcio pronto a ripartenza con gli allenamenti, valuterò con molta attenzione ma questo non deve dare illusione che riprendere allenamento vuol dire riprendere campionato”

Nel pomeriggio, riunite in Consiglio, ovviamente a distanza, i club della Lega Serie A hanno confermato, all’unanimità, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, interrotta a inizio marzo per volontà del Governo quando la pandemia di Coronavirus.

Ripartenza che avverrà, come espresso dai club, “qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza”.

“La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”.

Prima del Consiglio, tuttavia, una minoranza di club di A ha fatto circolare un documento contenente tre quesiti diretti alla Figc nel quale sono espresse le riserve sull’eventuale ripresa dell’attività

“Con l’eventuale ripresa del campionato e successiva interruzione per conseguenze derivanti da contagio Covid-19, quali effetti giuridici potrebbero subire i singoli calciatori o interi club (per gli effetti dell’ottemperanza a provvedimenti mitigatori al contagio – autoisolamento o quarantena)? In particolare potrebbero sopravvivere la legittimità delle pretese dei club di invocare la forza maggiore a far data dal DCPM 9 marzo 2020 con riguardo a rapporti contrattuali di durata preesistenti alla data? L’assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sul club che si è assunto il rischio di prosecuzione della competizione pur in presenza di un rischio incalcolabile”.

Gli altri due quesiti vertono invece sui contratti in scadenza il 30 giugno e sui prestiti con diritto o obbligo di riscatto.

