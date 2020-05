Coronavirus, Serie A: svolta in Emilia-Romagna, via agli allenamenti

Bologna, Parma, Sassuolo e Spal potrebbero tornare ad allenarsi da lunedì prossimo, dopo la sospensione per la pandemia di Coronavirus. Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha infatti firmato un’ordinanza che rende meno restrittive le norme del dpcm del 26 aprile, nel quale il Governo vieta espressamente gli allenamenti a tutte le discipline sportive non individuali.

I giocatori dei quattro club emiliani potranno quindi tornare ad allenarsi individualmente nei rispettivi centri sportivi già a partire dal 4 maggio. Una svolta che rischia però di creare polemiche in Serie A e causare la diffida nei confronti della Regione da parte del Governo, che potrebbe impugnare l’ordinanza.

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa aveva definito “illegittime” le iniziative locali meno restrittive e l’ordinanza di Bonaccini, come quella di alcuni giorni fa della Regione Calabria, potrebbe finire nel mirino dell’Esecutivo.

Questo il testo del comunicato regionale: “Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali“. Nei giorni scorsi tanti club si erano lamentati per l’impossibilità di usare i centri sportivi.

SPORTAL.IT | 01-05-2020 12:43