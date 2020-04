Coronavirus, Serie A: un'altra voce si aggiunge alla polemica

La possibile ripresa a fine maggio della Serie A, con l'inizio della preparazione nei primi giorni del mese, continua a far discutere. Sul tema è intervenuta anche la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervistata da 'RaiNews 24'. "Vedo molto difficile la riapertura per il calcio e non vedo questo dibattito come prioritario: penso si possa rinunciare per un altro mese" ha dichiarato.

"Gli stadi pieni? li vedremo solo quando saremo in piena sicurezza e cioè quando ci sarà un vaccino – ha aggiunto Zampa -. Anche per quanto riguarda le partite a porte chiuse, attendere un altro mese non credo provochi nulla di catastrofico".

Sandra Zampa non ha comunque chiuso totalmente alla possibilità di una ripresa del campionato di calcio: "Se le società saranno in grado di farlo, si valuteranno le proposte. Io non dico di no e non sta a me decidere, ma credo non sia una questione centrale" ha ribadito.

Le parole del sottosegretario alla salute arrivano dopo quelle di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, decisamente contrario alla ripresa in tempi brevi: "Se dovessi dare un parere tecnico non lo darei favorevole e credo che il Comitato tecnico scientifico sia d'accordo. Poi sarà la politica a decidere" ha detto.

"Il calcio è uno sport di contatto quindi comporta dei rischi di trasmissione – ha poi aggiunto Rezza -. Qualcuno ha proposto un monitoraggio stretto sui calciatori, con test quasi quotidiani, a me sinceramente sembra un'ipotesi un po' tirata. E poi siamo quasi a maggio".

Parole che hanno fatto esplodere la polemica con la Lazio: il portavoce dei biancocelesti Arturo Diaconale ha infatti accusato Rezza di non essere imparziale, vista la sua fede romanista. "Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa. Gli esperti sarebbero molto più utili se, invece di occuparsi di argomenti simili, trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus".

SPORTAL.IT | 14-04-2020 13:07