Coronavirus, Serie A: Zaccheroni pessimista

L'ex tecnico di Milan, Juve e Inter Alberto Zaccheroni alla Rai ha espresso la sua perplessità sul protocollo Figc necessario per tornare a svolgere gli allenamenti in totale sicurezza: "Conosco le dinamiche di un ritiro e sono perplesso. C'è un piano B? Se si rompe una doccia e vengono ad aggiustarla sarà monitorato il personale esterno? Ok l'isolamento, poi, ma i giocatori stanno tutti assieme, se se ne ammala uno poi c'è il rischio contagio degli altri".

"Se il procotollo garantisce questo impegno di sicurezza si può andare avanti, ma io ho delle perplessità".

SPORTAL.IT | 20-04-2020 11:58