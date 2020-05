Coronavirus, Serie C sul piede di guerra

Se Serie A e B si avviano a una lenta ripartenza, con ancora tanti dubbi, dopo la lunghissima sosta forzata a causa della pandemia di Coronavirus, in Serie C tutto lascia pensare che la stagione della Serie C non riprenderà.

Al grido di dolore del presidente di Lega Francesco Ghirelli dopo il Consiglio Federale (“Noi non siamo in grado di tornare a giocare”), si è infatti unita la dura presa di posizione dell’associazione medici del calcio, guidata da Enrico Castellacci.

"La ripresa della serie C, con questo protocollo, è un'ipotesi irricevibile” si legge infatti in una lettera che la Lamica, l'associazione dei medici del calcio, ha inviato al consiglio federale della Figc e per conoscenza alla Lega Pro.

Tutti i medici della C, dopo la decisione del consiglio federale di portare a compimento i tornei professionistici, hanno sottoscritto un documento nel quale giudicano inapplicabile per la loro serie il protocollo sanitario.

Annunciata anche la possibilità di mettere in atto "iniziative clamorose" di protesta.

SPORTAL.IT | 21-05-2020 13:51