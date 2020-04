Coronavirus, Sky offre sconto agli abbonati: come attivarlo

Nei dettami del DPCM legato all’emergenza coronavirus, la vita sociale e familiare in ottemperanza all’obbligo di rimanere in casa è stata nettamente modificata, stabilendo nuove priorità e bisogni. Così anche Sky, azienda di contenuti televisivi e de facto la casa dello sport e del calcio in particolare, ha deciso di offrire ai propri abbonati in assenza del campionato una promozione per i pacchetti Sport e Calcio.

Come annunciato dal giornalista Sky, Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito, gli utenti avranno la possibilità di attivare lo sconto accedendo alla pagina Sky “fai da te” (la promozione non sarà automatica) e cliccando poi su “Sconto coronavirus”.

Sky, il comunicato sulla promozione

L’azienda ha poi diffuso un comunicato che spiega ai propri clienti i dettagli di questa iniziativa: “In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile”.

VIRGILIO SPORT | 07-04-2020 10:11