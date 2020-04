Coronavirus, soluzione estrema per la Serie A: scudetto e retrocessioni

I vertici del calcio stanno discutendo in queste ore sulla ripresa del campionato di Serie A. La maggioranza dei club (con alcune rilevanti eccezioni come quella del Brescia di Cellino) e la stessa Figc insistono per tornare a giocare a maggio o a giugno, ma non si esclude l’eventualità che il campionato debba definitivamente fermarsi.

In questo caso, il Corriere della Sera riporta la soluzione estrema studiata dalla Figc: verrebbero assegnati 3 punti a a ciascuna squadra per il numero di partite che mancano alla fine della stagione. Lo scudetto non verrebbe assegnato, mentre Juventus, Lazio, Inter e Atalanta andrebbero in Champions, Roma e Napoli in Europa League e il Verona (per differenza reti) ai preliminari della stessa Coppa a scapito del Milan.

Inoltre ci sarebbero solo due retrocessioni, Spal e Brescia, perché dalla B salirebbero solo Benevento e Crotone: la terza squadra dovrebbe essere decisa dai playoff che però non si svolgerebbero.

L’obiettivo dei vertici dello sport è in ogni caso quello di ripartire, se l’emergenza Coronavirus davvero scemasse nelle prossime settimane. Il ministro dello Sport Spadafora su Facebook ha spiegato così e intenzioni del Governo: “Per poter ripartire da maggio, bisogna che in quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie”, ha evidenziato, annunciando che il primo passo è stato la creazione di un fondo da 50 milioni di euro destinato ai collaboratori delle strutture sportive di base, partendo da quelli con un reddito inferiore ai 10 mila euro annui.

Spadafora ha annunciato che venerdì incontrerà in videoconferenza i presidenti delle 5 principali federazioni sportive e che dal Coni riceverà “i suggerimenti di tutto il mondo sportivo, per capire quale sia stato l’impatto dell’emergenza sanitaria e cosa possiamo fare noi come Governo per aiutare questo mondo”.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 16:52