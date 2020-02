Coronavirus, sospeso in Svizzera il campionato di calcio

La Lega Calcio Svizzera ha deciso di rinviare tutte le partite di campionato del weekend dopo che il Governo ha deciso di vietare tutti gli eventi con più di 1000 persone a causa dell'epidemia di Coronavirus che sta investendo l'Europa.

La SFL (Swiss Football League) ha annunciato il rinvio a data da destinarsi di tutte le partite della 24esima giornata. "La SFL informerà sul proseguimento dei campionati nel corso della prossima settimana. In ragione dei tempi stretti e per garantire un regolare svolgimento delle competizioni, ci si possono attendere degli incontri a porte chiuse, ma nella valutazione della situazione devono essere presi in considerazione anche gli interessi economici dei club".

