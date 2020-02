Coronavirus, Spadafora: "Prudenza e responsabilità"

"Ora più che mai abbiamo il dovere di essere prudenti e responsabili". In ministro dello sport e delle politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ha scritto così sul suo profilo Facebook, in riferimento ai numerosi eventi sportivi rinviati o cancellati nel fine settimana.

"E' necessario agire in maniera seria e determinata, senza alcun allarmismo ma evitando ogni situazione di rischio – ha aggiunto Spadafora – Per questa ragione abbiamo sospeso le competizioni sportive nelle aree in cui puo' esserci anche solo l'eventualità di diffusione del virus. Siamo un grande Paese ed è in queste situazioni che dobbiamo dimostrarlo. Ringrazio tutto il personale sanitario che si sta impegnando e condivido le parole del presidente Mattarella: occorrono senso di responsabilità e unità di impegno".

SPORTAL.IT | 23-02-2020 12:19