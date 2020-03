Coronavirus, Spinazzola 'abbraccia' Bergamo

Ai microfoni di Roma Radio Leonardo Spinazzola ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "Dobbiamo avere tanta pazienza, anche perché non penso sia breve questa cosa".

"Speriamo finisca presto perché, soprattutto al nord, mi dispiace tantissimo per la città di Bergamo con cui ho un rapporto speciale. Anche per tutti i dottori, gli infermieri, per tutte quelle persone che rischiano la vita per tutti noi".

Un pensiero in particolare per i medici, impegnati in prima linea per combattere il virus: "Sono loro che salvano le vite. Noi possiamo dare un sorriso o anche una lacrima per i tifosi, ma loro salvano le vite".

SPORTAL.IT | 25-03-2020 18:19