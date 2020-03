Coronavirus, sport a porte chiuse per un mese: l'ultima soluzione

Lo sport in Italia potrebbe essere destinato a un blocco di 30 giorni, quantomeno per il pubblico sugli spalti. Il Comitato tecnico scientifico voluto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha infatti presentato questa proposta tra i rimedi da adottare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che nelle ultime ore si è fatta ancora più grave nel nostro Paese, e non solo.

L’indicazione integra quanto già previsto dal Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) firmato lo scorso 1° marzo, che recepisce e proroga le misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori. A partire dalla distanza di un metro tra le persone da garantire in luoghi pubblici.

Da qui la nuova indicazione degli esperti, che potrebbe essere recepita dal Governo nelle prossime ore: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.

Tali raccomandazioni saranno recepite in un Decreto, pronto a essere varato nelle prossime ore, e i cui effetti sarebbero estesi in tutto il Paese (senza peraltro attendere la scadenza delle misure adottate domenica scorsa).

Una soluzione che alzerebbe le misure preventive a livello nazionale e prevederebbe prescrizioni più stringenti. Con effetti anche sullo sport, i cui eventi dei prossimi 30 giorni potrebbero svolgersi senza pubblico.

Nel frattempo è ufficiale la decisione di rinviare Juventus-Milan di Coppa Italia, prevista per mercoledì sera: l’ha presa la Prefettura di Torino al termine di un vertice con sindaco, questore e rappresentanti della Juventus.

Il Milan, che era arrivato a Torino con la squadra e martedì sera aveva cenato nel capoluogo piemontese, è già ripartito per la Lombardia.

SPORTAL.IT | 04-03-2020 00:12