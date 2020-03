Coronavirus, stop a Champions e Europa League: aggiornamenti

Gli avvenimenti in rapida successione hanno posto sotto pressione anche i vertici della Uefa. A quanto apprende l’agenzia ANSA, si sta valutando l’ipotesi di fermare Champions e Europa League come richiesto anche dalla Lega di Serie A di fronte al dilagare dell’emergenza coronavirus.

La posizione della Uefa: martedì riunione

A pochi minuti dall’anticipazione, ecco che la Uefa ha formalizzato la propria decisione: le competizioni nazionali ed europee, incluso l’Europeo 2020, saranno al centro di una riunione convocata per martedì dalla Uefa “per discutere la risposta del calcio europeo” alle azioni di contenimento della pandemia, con le sue 55 federazioni associate, insieme ai board della European Club Association e della European Leagues e un rappresentante della Fifpro.

La conference call tra Marchetti e i vertici

Il tema è stato al centro di una conference call fra il segretario, Giorgio Marchetti, e i rappresentanti dei cinque principali campionati europei, Lega Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue1. A quanto si apprende anche l’OMS sta facendo pressioni sulla stessa Uefa per fermare le competizioni.

Dalle prime indiscrezioni riportate dal quotidiano spagnolo Marca, attraverso il proprio sito, i recenti casi di positività e la quarantena obbligata di giocatori, tra cui la Juventus con il contagio di Daniele Rugani e il Real Madrid finito in quarantena (compresa la squadra di basket) hanno imposto alla Uefa di sospendere le coppe. Una decisione che potrebbe essere ufficializzata a breve.

Champions ed Europa League: la situazione in attesa di martedì

Stando dunque agli ultimi risvolti, giovedì sera non si disputeranno Siviglia-Roma e Inter-Getafe come già stabilito, mentre gli altri match in calendario vedranno scendere in campo regolarmente i giocatori in stadi a porte aperte o chiuse in base a quanto stabilito dai singoli Stati. La Champions, invece, il quadro è definito da quanto emerso in queste ore: la Juventus non può gareggiare per via della positività di Rugani, quarantena anche per il Real Madrid. Inoltre a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in Spagna, il Napoli non potrà viaggiare.

VIRGILIO SPORT | 12-03-2020 14:36