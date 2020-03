Coronavirus, stop al Torneo di Viareggio

Nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede al Palazzetto dello Sport di Viareggio e diffusa in diretta sulla propria pagina Facebook ufficiale, il Centro Giovani Calciatori – organizzatore della 72esima Viareggio Cup che avrebbe dovuto svolgersi dal 16 al 30 Marzo 2020 – ha fatto sapere che, con dispiacere, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, ha dovuto prendere la sofferta decisione di rinviare la storica manifestazione, che quest’anno avrebbe riguardato le formazioni Under 18 tra cui la Primavera del Parma Calcio 1913, a data da destinarsi, ma comunque entro il 2020.

Queste le parole che il Presidente Alessandro Palagi ha poi personalmente firmato nella lettera inviata a tutti i club iscritti, con oggetto: Sospensione 72esima Viareggio Cup:

“Carissimi, sono a comunicarvi che, come Centro Giovani Calciatori, il sodalizio di cui sono Presidente, abbiamo, con sofferenza, stabilito di sospendere la manifestazione che avrebbe dovuto svolgersi dal 16 al 20 Marzo 2020, considerato quanto deliberato dagli Organi di Governo con provvedimento del 04.03.2020 e tenuto conto ad ogni modo della situazione che il nostro Paese in questi giorni sta vivendo, quale segno anche di solidarietà nei confronti del personale medico e di tutti coloro impegnati in prima linea nelle strutture sanitarie: Allo stesso tempo Vi preannuncio che la 72esima edizione ci sarà e sarà svolta tra Maggio e Giugno 2020. Proprio per questo sarà nostra cura contattarVi a breve per precisare i dettagli della 72^ Viareggio Cup".

SPORTAL.IT | 06-03-2020 16:14