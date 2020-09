Coronavirus, stop alla Serie A: Spadafora frena

Tra il rinvio possibile di Genoa-Torino e l’incredibile ipotesi dello stop del campionato, ci ha pensato oggi Vincenzo Spadafora a chiarire la situazione del calcio italiano. D’altronde non potrebbe essere voce più autorevole in questo caso. “Stop al campionato dopo i casi di positività del Genoa? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni. Questa situazione mi preoccupa molto, adesso sentirò il presidente Dal Pino e il presidente Gravina. Trovare un punto di contatto con il Coni e le federazioni? Dobbiamo riuscirci nell’interesse di tutto il movimento dello sport”.

Spadafora ha parlato fuori da Montecitorio, a proposito del focolaio scoppiato all’interno del club ligure. Il Ministro dello Sport non ritiene quindi che sia completamente il caso di fermare il campionato, come successo qualche mese fa.

Adesso si attendono novità soprattutto sul fronte Genoa e sul fronte Napoli, che oggi sta effettuando tutti i tamponi dopo aver giocato domenica proprio contro il Grifone.

Si troverà quindi una soluzione alternativa allo stop del campionato, come ad esempio quella di rinviare le partite più a rischio, con squadre particolarmente colpite dai casi di coronavirus.

OMNISPORT | 29-09-2020 14:11