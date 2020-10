Coronavirus, stop definitivo alla Parigi-Roubaix

L’edizione 2020 della Parigi-Roubaix, una delle classiche più importanti del ciclismo internazionale, è stata definitivamente cancellata.

La corsa, in programma la seconda domenica di aprile e rinviata a causa della pandemia di coronavirus, era stata ricollocata al 25 ottobre ma viste le nuove misure anti-Covid per contrastare la seconda ondata nel Nord della Francia gli organizzatori non hanno potuto far altro che alzare bandiera bianca, almeno per quest’anno.

“Su richiesta del prefetto e in seguito alla decisione di ieri del ministro della Salute, Olivier Veran, che ha messo in massima allerta la zona di Lille, la 118a edizione della Paris-Roubaix e la prima edizione della gara femminile che si sarebbero dovute svolgere il 25 ottobre, non si svolgeranno” si legge nella nota ufficiale diffusa dagli organizzatori. Appuntamento, dunque, ad aprile 2021.

OMNISPORT | 09-10-2020 11:50