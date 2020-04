Coronavirus, stravolto anche il calciomercato: le alternative

In questi giorni sospesi, in cui si stanno palesando ipotesi di diversa forma per chiudere un campionato rimasto nell’indeterminatezza, con la proposta ultima avanzata da Gabriele Gravina di chiudere a settembre o ottobre, anche il tema relativo al mercato è quanto di più complicato.

Se giocare è proibito, quando si potrà intavolare una trattativa, che ne sarà delle regole? Che ne verrà da tutto ciò? Una delle ipotesi che sta avanzando – tra un giorno e l’altro – è quella di plasmare u mercato unico che duri quanto la stagione abolendo de facto la finestra di riparazione, la sessione invernale per intenderci.

Il gruppo di lavoro di Uefa, Eca, Federazioni e Leghe Europee ha ricevuto dal Bureau della Fifa le linee guida in base alle quali gestire le 16 settimane previste dal calendario internazionale per le contrattazioni relative ai cartellini dei giocatori, come riporta il Corriere dello Sport.

Ogni Federazione dovrebbe decidere autonomamente, ma la situazione straordinaria in cui ci ha gettati l’emergenza coronavirus impone una collaborazione inedita, una sorta di convergenza d’intenti almeno su questo argomento.

Calciomercato: ipotesi finestra comune

L’idea, dunque, è quella di creare una finestra comune a tutte le Leghe europee, con una data di inizio e di fine delle trattative per tutti.

Due ipotesi: calendario parallelo o calendario a blocchi

Se sarà usato il modello di calendario parallelo, quello che prevede la conclusione della stagione con la finale di Champions l’8 agosto, il mercato inizierà il 15 agosto e terminerà dopo 16 settimane ovvero a inizio dicembre.

Altra ipotesi è quella del calendario a blocchi così l’ultimo atto della Champions andrebbe in scena il 22 agosto, il via delle trattative inizierebbe a settembre e si concluderebbe il 20 dicembre, pari a 3 mesi e mezzo di campionato con il mercato aperto. Uno scenario inedito, ma che vorrebbe smuovere se ancora possibile un’industria in crisi profonda con ripercussioni e tensioni continue.

Il taglio degli stipendi non si è rivelato affatto indolore, come la questione Scudetto che ancora oggi si è dimostrata più divisiva del previsto.

VIRGILIO SPORT | 07-04-2020 10:38