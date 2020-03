Coronavirus stronca Francisco Garcia: allenatore muore a 21 anni

Francisco Garcia non è solo la vittima spagnola più giovane del coronavirus. Nella foto postata sul profilo Instagram dell’Atletico Portada Alta, Francisco sorride mentre guarda il campo: amava il calcio e allenava quei ragazzini delle giovanili che un domani avrebbero – magari – indossato maglie importanti o semplicemente alimentato la passione per il pallone così come aveva fatto lui che non aveva mai abbandonato la tuta e la panchina.

Nella Spagna sconvolta dalla vicenda Valencia, la sua storia tocca e induce a riflettere. Francisco ha salutato, nonostante i suoi 21 anni perché forse rientrava in quella fascia debole, come la definiscono gli specialisti: aveva la leucemia, ma non solo. Il giovanissimo tecnico è stato sottoposto a un tampone post mortem risultato poi positivo. Un dramma nel dramma di una famiglia segnata, prostrata da una perdita ancora più ingiusta.

Era entrato in ospedale all’inizio della scorsa settimana per una polmonite – affermano fonti vicine a Garcia citate da El Mundo -, solo dopo quel momento i medici hanno scoperto la positività al Covid-19 e diagnosticato anche una leucemia, che ha complicato il suo quadro clinico. Il ventunenne allenatore delle giovanili è spirato domenica sera, come riportato ai media spagnoli dal presidente del club José Bueno.

La società lo ha salutato con un commovente post su Instagram, denso di commenti e ricordi:

“Era un ragazzo forte che amava il suo lavoro e amava i bambini che allenava come se fossero suoi. Vogliamo manifestare le nostre più profonde condoglianze alla famiglia, agli amici e parenti del nostro allenatore Francesco Garcia che ci ha lasciato. E ora cosa facciamo senza di te, Francis?”.

VIRGILIO SPORT | 17-03-2020 09:22