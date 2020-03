Coronavirus: tamponi per tutta la squadra, sollievo alla Juventus

Il quadro Coronavirus in casa Juventus è finalmente completato. Nel corso della giornata di domenica, infatti, tutti i giocatori della Vecchia Signora hanno ultimato i controlli che ora possono certificare che non ci siano più contagiati al COVID-19: ricevuti i risultati dei tamponi effettuati da tutti i tesserati, infatti, il club bianconero ha potuto rilevare che sono tutti negativi.

Restano quindi tre i giocatori contagiati: si tratta di Daniele Rugani, che fu il primo calciatore positivo al Coronavirus dell'intera serie A, Blaise Matuidi (il cui contagio fu verificato qualche giorno dopo) e Paulo Dybala, ultimo in ordine di tempo a risultare positivo al tampone.

In queste difficili settimane tutti gli altri giocatori della rosa a disposizione di Maurizio Sarri sono stati sottoposti a tampone, e proprio in queste ore è stata verificata la loro negatività. Dell'elenco ovviamente fanno parte anche coloro che al momento non si trovano a Torino.

Tra loro spicca Cristiano Ronaldo, da tempo a Madeira per stare vicino alla madre Dolores, colpita da ictus lo scorso 3 marzo. Lontano dall'Italia anche Gonzalo Higuain, a sua volta partito per la patria natale (l'Argentina) a causa di gravi problemi di salute della madre.

Gli altri giocatori bianconeri che non si trovano al momento a Torino sono Douglas Costa, Sami Khedira e Miralem Pjanic: anche per loro, tutti in patria presso le rispettive famiglie, è stata verificata la negatività ai tamponi.

Il risultato più auspicato dei test medici dei calciatori, tuttavia, non cambia il protocollo nel momento in cui faranno ritorno in Italia: tutti dovranno sottoporsi infatti a un periodo di isolamento precauzionale.

Negli ultimi giorni diversi giocatori bianconeri (da Chiellini a Bonucci, passando per lo stesso Rugani) hanno pubblicato sui social appelli per partecipare alla campagna di beneficenza #DistantiMaUniti.

SPORTAL.IT | 22-03-2020 23:59