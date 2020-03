Coronavirus, tennis: saltano altri 6 tornei

Il Consiglio direttivo dell'Atp, presieduto da Andrea Gaudenzi ha annunciato l'interruzione con effetto immediato del circuito per 6 settimane: oltre a Indian Wells, cancellati i tornei di Miami, Houston, Marrakech, Monte Carlo, Barcellona, Budapest.

Si dovrebbe teoricamente riprendere a giocare con i tornei di Monaco di Baviera e Estoril nell’ultima settimana di aprile, anche se per ora restano in sospeso. Non saranno nemmeno conclusi i tornei Challenger di questa settimana. Dubbi anche su Madrid e Roma.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 16:20