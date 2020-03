Coronavirus, Terim positivo e ricoverato

L'allenatore del Galatasaray Fatih Terim è risultato positivo al Coronavirus.

Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico 67enne attraverso il proprio profilo Twitter, rassicurando poi i followers sulle proprie condizioni di salute: "Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate" ha scritto l'ex allenatore di Fiorentina, Milan e Nazionale turca.

In precedenza era risultato positivo al Covid-19 il vicepresidente del club di Istanbul, Abdurrahim Albayrak.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 21:57