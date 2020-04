Coronavirus, terminato l'incontro Governo-calcio: la decisione

E' terminato l'incontro tra il Ministro dello Sport Spadafora e la Figc per discutere del destino del calcio, bloccato da mesi a causa dell'emergenza Coronavirus. Dopo la conclusione del confronto, il Ministro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono contento del lavoro fatto e di come è andata la riunione. Mi confronterò con il Ministro della Salute, Speranza, poi farò una proposta al governo per un nuovo decreto".

"Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti".

Il Ministro ha preso tempo: è in bilico la data del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti. La Serie A vuole riprendere il campionato a fine maggio o al massimo ad inizio giugno per poter completare il torneo.

La decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni: si aspetta il via libera del Governo. Al vertice, durato circa 2 ore, con il Ministro hanno partecipato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, i vertici delle componenti federali e il dottor Paolo Zeppilli, a capo della commissione medico scientifica che ha redatto il protocollo per la ripresa degli allenamenti nella massima sicurezza per atleti e tecnici delle società sportive.

SPORTAL.IT | 22-04-2020 15:03