Coronavirus, terzo caso positivo in Bundesliga

Dopo Jannes Horn e Timo Hübers, si registra un altro caso di Coronavirus nel calcio tedesco. Fabian Nurnberger, giocatore del Norimberga, è stato trovato positivo a un controllo effettuato mercoledì. Il 20enne, come comunicato dal suo stesso club, sta bene e non riscontra sintomi. L'intera squadra è stata messa in quarantena per due settimane.

La Bundesliga in questo weekend è programmata regolarmente, anche se a porte chiuse. Tutto potrebbe cambiare dopo questi ultimi casi.

SPORTAL.IT | 13-03-2020 13:13