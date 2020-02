Coronavirus, tifosi temono altri rinvii: Juve-Inter a rischio

La psicosi è diventata paura vera e propria. Dalle zone colpite dal coronavirus all’Italia tutta. Nemmeno il mondo dello sport, il calcio nello specifico, ne è rimasto fuori e i primi rinvii decisi nel week end, dal calcio amatoriale e delle serie minori alle tre gare di serie A, ne sono una diretta conseguenza.

Cresce l’allerta e con essa il rischio di un campionato quanto mai frammentato, spezzettato. I tifosi di Juve, Inter, Milan, che gravitano al nord Italia sono preoccupati e lo esprimono sui social a chiare lettere. E c’è chi già parla di un possibile rinvio del big match di domenica prossima, Juventus-Inter.

Rinvii, 3 per ora…

Come è noto da ieri sera dopo il Cdm straordinario, in Serie A sono state rinviate Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e il posticipo domenicale della 25.a giornata in programma a San Siro Inter-Sampdoria. Ma potrebbe essere solo l’inizio, la punta dell’iceberg di un effetto a catena che nei prossimi giorni potrebbe allargarsi ad altre partite. Difficile immaginare le date dei recuperi, ma l’allarme potrebbe non esaurirsi in breve tempo. Si fa strada infatti l’ipotesi di un rischio per Inter-Ludogorets, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League in programma giovedì a San Siro. Dal momento che il calendario UEFA è molto fitto e la settimana successiva c’è già l’andata degli ottavi, si potrebbe giocare ma a porte chiuse.

E Juve-Inter?

Spostandosi solo di pochi giorni, domenica sera è previsto il big match Juventus-Inter. Non è da escludersi un ulteriore rischio rinvio. I tifosi ci stanno già pensando. Quelli juventini scrivono: “Dunque, visto che e stata sospesa Inter- Sampdoria per i 5 casi di Coronavirus in lombardia sará sospesa pure Juventus-Inter visto che c’è già un caso a Torino?”

Errore giocare?

C’è chi teme per l’incolumità dei propri beniamini: “Scusate #GovernoDelContagio, ieri avete fatto giocare la Juventus a Ferrara e nello stesso giorno l’università di Ferrara dirama che chiuderanno per una settimana a causa del #coronavirus. O l’università è demente (dubito), o voi siete pazzi”.

Tra provocazione e paura all’estero

Un altro ci vede un po’ di sana malafede: “Devono far riposare l’Inter, magari sospendendo anche la gara di #EuropaLeague, così arrivano freschi alla partita contro la #Juventus”; “Così gli accattoni si riposano per domenica prossima…vergogna”. Un’opinione quest’ultima condivisa da molti: “Inter-Samp rinviata per dare una settimana in più all’Inter per preparare la prossima con la Juventus”.

Ma c’è anche qualche tweet dall’estero di gente che si chiede se sia responsabile a questo punto far giocare soprattutto la Juventus in Champions la settimana prossima spostando così tanti tifosi dall’Italia, da Torino in particolare, in Francia per Lione-Juve. Dubbio legittimo, si attendono risposte. E’ tutto in divenire.

SPORTEVAI | 23-02-2020 10:21