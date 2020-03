Coronavirus, Tommasi: "C'è preoccupazione tra i giocatori"

La minaccia del coronavirus sta condizionando anche la vita quotidiana dei calciatori professionisti. Tommasi, alla guida del sindacato calciatori italiani, è stato chiaro: "Tra i giocatori c'è chi è convinto di andare avanti e chi esprime preoccupazioni, ci sono molti stranieri ed è sotto gli occhi di tutti quel che sta succedendo dall'estero verso l'Italia", le sue parole all'Ansa.

Tommasi va anche altro: "Insomma, noi giochiamo, chiediamo precauzioni, speriamo non succeda, ma dobbiamo essere pronti. Per questo della necessità dell'Uefa di prendere in considerazione l'idea di uno slittamento di Euro 2020 parlerò al prossimo board europeo dei sindacati calciatori".

SPORTAL.IT | 06-03-2020 09:12