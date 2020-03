Coronavirus, Tommasi netto: "Fermiamo il campionato"

Attraverso un post sul suo profilo Twitter Damiano Tommasi ha detto la sua sull'emergenza Coronavirus. "Fermiamo il campionato !! Serve altro? Stop football!!" ha twittato il presidente dell'AIC.

Recentemente lo stesso Tommasi aveva detto: "In A si è stabilito che si giochi a porte chiuse: tra i giocatori c'è chi è d'accordo per andare avanti e chi è preoccupato. Ora prenderemo tutte le precauzioni, ma rischiano anche i calciatori in campo: e in caso di un contagio, le regole di quarantena valgono anche per i professionisti".

SPORTAL.IT | 07-03-2020 22:02