Coronavirus, trema anche Euro 2020

Il contagio Coronavirus continua a preoccupare il mondo intero con inevitabili conseguenze su quello dello sport. Così mentre i campionati nazionali, in particolare quello italiano, sono condizionati dalle misure precauzionali che non possono però bloccare la normale attività, il resto d’Europa e del mondo guarda con preoccupazione ai due grandi eventi della prossima estate, l’Olimpiade 2020 in calendario a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto e in precedenza l’Europeo di calcio, in versione itinerante in varie città europee tra il 12 giugno e il 12 luglio.

Se per la rassegna a cinque cerchi non si esclude un clamoroso slittamento di qualche settimana, il medesimo provvedimento potrebbe essere preso per l’edizione dell’Europeo che coinciderà con il 60° anniversario della prima edizione.

Secondo quanto riferisce “The Independent”, infatti, in seno all’Uefa non si esclude nessuna ipotesi, tra cui quella dell’alterazione del torneo o addirittura lo slittamento dello stesso.

Il massimo ente calcistico europeo è in contatto con i principali ministri del Vecchio Continente e la situazione è monitorata con grande attenzione e preoccupazione. Al momento non sono previsti cambiamenti, ma tutto dipenderà da come l’epidemia si svilupperà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

La partita inaugurale è in programma il 12 giugno a Roma tra Italia e Turchia, ma se al momento la capitale italiana è al riparo dal contagio a preoccupare è proprio la formula del torneo, che dovrebbe coinvolgere circa 2,5 milioni di persone con tanti spostamenti da una città all’altra Al momento la Uefa fa sapere che non sono previsti cambiamenti e provvedimenti urgenti in relazione allo svolgimento della competizione, ma questo dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.

Intanto il campionato italiano è l’unico tra le grandi leghe europee ad aver dovuto fare i conti con ripercussioni importanti sulla programmazione delle giornate. Dopo il rinvio di ben quattro partite della sesta di ritorno, in calendario nel weekend del 22-23 febbraio, ovvero i giorni in cui l’Italia ha registrato il boom dei contagi e purtroppo anche le prime vittime per il Coronavirus, anche il turno successivo sarà condizionato dalle doverose misure precauzionali.

Quattro partite si giocheranno a porte chiuse, tra le quali la super-sfida tra la Juventus e l’Inter, che metterà di fronte la capolista del campionato, reduce dalla cocente delusione della sconfitta contro il Lione nell’andata degli ottavi di Champions, e la terza forza, appena sorpassata al secondo posto dalla Lazio dopo la sconfitta nello scontro diretto, ma distante solo tre punti dal primo posto. Si giocheranno senza tifosi anche Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo e Udinese-Fiorentina. La stessa misura è stata adottata per Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di Europa League giocata in un San Siro deserto giovedì 27 febbraio.

SPORTAL.IT | 28-02-2020 21:13